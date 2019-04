Mettez une couche: voici 13 minutes de jeu de <i>Layers of Fear 2</i>

La suite de l'étonnant et effrayant jeu Layers of Fear se dévoile un peu plus. Aujourd'hui, Gun Media et Blobber Team ont dévoilé 13 minutes de jeu au public.

L'expérience d'horreur psychologique à la première personne se base sur l'exploration et une histoire forte, et le deuxième opus ne sera pas différent.

Tandis que l'original relatait la vie d'un peintre troublé, celui dont la date de sortie reste indéterminée mettra en vedette un acteur hollywoodien qui se retrouve sur un bateau pour y tenir le rôle principal du film d'un réalisateur énigmatique.

Ça donne froid dans le dos juste à y penser.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici 13 minutes de jeu! Fermez les lumières et branchez vos écouteurs... si vous êtes assez courageux!