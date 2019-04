Nathalie Simard : une tournée et un album pour ses 40 ans de carrière

MONTRÉAL - Nathalie Simard s’apprête à souligner ses 40 ans de carrière avec une tournée au titre particulièrement évocateur, «L’amour a pris son temps».

Dès l’automne prochain, la chanteuse reprendra le micro pour aller à la rencontre du public partout au Québec et revisiter ses plus grands succès sur scène, parmi lesquels «Reste ami», «À ton départ», «Lui», «Tout s’en va» et l’incontournable pièce-thème du film «La guerre des tuques», «L’amour a pris son temps», qui lui colle encore à la peau aujourd’hui.

Entourée de quatre musiciens et de sa grande fille, Ève, qui sera artiste invitée dans le spectacle, Nathalie Simard proposera des numéros inédits qui, promet-elle, feront vibrer la corde sensible de toutes les générations.

Des représentations de «L’amour a pris son temps – 40 ans de carrière» sont déjà prévues à Gatineau, Terrebonne, Saint-Hyacinthe, LaSalle, Trois-Rivières et Sherbrooke, entre octobre 2019 et juin 2020. À Montréal, Nathalie Simard se produira à la Cinquième Salle de la Place des Arts, le 11 novembre 2019. Quelques jours plus tôt, elle sera de passage à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 5 novembre.

La série de concerts sera accompagnée d’un album compilation réunissant les chansons les plus marquantes du répertoire de Nathalie Simard, un «témoignage de quatre décennies de vie artistique», ont précisé les Productions Martin Leclerc (Brigitte Boisjoli, Michel Louvain, Renée Martel, Yves Duteil, etc.), qui chapeautent le projet.

Tout le calendrier de tournée de Nathalie Simard est disponible au productionsmartinleclerc.com.