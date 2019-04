Perquisition dans une parfumerie à Laval

LAVAL | Le Service de police de Laval (SPL) a mené la nuit dernière une perquisition dans une parfumerie qui revendait des parfums volés.

L’opération fait suite à une enquête amorcée en décembre dernier concernant une vingtaine de vols de parfums dans des pharmacies de Laval.

Selon la police, les voleurs revendaient leurs marchandises à la parfumerie L’Ouragan, située sur le boulevard Cartier, où elles étaient ensuite offertes à prix fort.

Photo AGENCE QMI, Erik Peters

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi près de 300 bouteilles de parfum volées, 30 000 $ en argent comptant, une centaine de souliers de course, des vêtements, des rasoirs et des lunettes de soleil de marque. On estime que le montant total des vols est de 60 000 à 70 000 $.

Le propriétaire du commerce a été arrêté puis libéré. L’homme de 37 ans pourrait faire face à des accusations de fraude et de recel.