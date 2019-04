Un «bar caché» où vous pourrez manger des burgers et boire du vin nature se prépare à Montréal

Un bien mystérieux compte Instagram a fait son apparition dernièrement sur les réseaux. Du nom d’Unibar, le compte a partagé une dizaine d’images de vedettes qui mangent un bon gros burger. La description qui accompagne le compte: burgers et vins nature.

Tout ça était suffisant pour que l’équipe de Silo 57 soit pas mal intriguée. Bien que le mystère soit encore grand, le site Eater MTL a dévoilé qu’Unibar est en fait le tout nouveau projet de la gang d’Uniburger en collaboration avec le populaire Tommy Café.

L’Unibar va prendre place dans le Vieux-Montréal, plus précisément dans l’ancien local du bar à martinis le Alfie’s. Ce bar était en fait le «speakeasy» du restaurant Rockwood, également fermé depuis quelque temps maintenant.

Unibar servira des burgers et des frites que vous pourrez accompagner de vins nature. Un fabuleux mélange de deux mondes bien distincts qui finalement concordent parfaitement une fois en bouche!

La date d’ouverture de ce très cool nouveau concept n’est toutefois pas encore connue, mais ne vous inquiétez pas, car Silo 57 va suivre le dossier de prêt!

Unibar

404, rue Saint-Sulpice

