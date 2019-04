Un contrat en Australie pour Bombardier

Bombardier Transport a annoncé, mercredi, la signature d’un contrat de 255 millions $ US (environ 340 millions $ CA) pour l’amélioration des trains de nouvelle génération ajoutés au réseau ferroviaire du sud-est de l’État du Queensland, en Australie.

Le contrat comprend la conception et la livraison de 75 nouveaux trains de passagers, la construction d’un nouveau centre de maintenance à Wulkuraka, ainsi que 32 ans de services de maintenance, a indiqué Bombardier Transport dans un communiqué.

«Cet ordre de modification est une demande importante de notre client, et nous poursuivrons notre étroite collaboration avec celui-ci pour mener à bien le projet de matériel roulant de nouvelle génération en respectant les spécifications rehaussées définies par le gouvernement du Queensland», a déclaré Paul Brown, directeur du projet de matériel roulant de nouvelle génération de Queensland chez Bombardier Transport.

Ces modifications visent à rendre plus accessibles les modules de toilettes pour les personnes handicapées. «En outre, un module supplémentaire sera ajouté à chaque train de six voitures qui permettra un accès plus facile par les passagers à mobilité réduite», a précisé Bombardier.

Ce projet, dont la valeur totale s’élève à 4,4 milliards $ australiens (environ 4,2 milliards CA), est livré dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le gouvernement du Queensland et a été octroyé au consortium Qtectic, composé de Bombardier Transport, John Laing, Itochu et Aberdeen Standard Investments. L’offre a été signée le 29 mars dernier.