Un nouveau candidat démocrate dans la course à la Maison Blanche

Les rangs des prétendants démocrates à la Maison Blanche se sont encore épaissis jeudi avec l’entrée en piste d’un parlementaire peu connu, Tim Ryan, qui porte à 17 le nombre de candidats espérant défier le républicain Donald Trump en 2020.

« Il est temps pour nous de commencer à reconstruire le Rêve Américain! », a écrit cet élu démocrate de la Chambre des représentants en annonçant sa candidature sur Twitter.

À 45 ans, Tim Ryan représente à la chambre basse une circonscription de l’Ohio, un atout potentiel pour la présidentielle puisque cet État joue traditionnellement un rôle-clé, pouvant basculer d’un parti à l’autre.

Dans son annonce de candidature, il dit descendre « d’une longue lignée d’ouvriers », évoque les difficultés traversés par les anciens bassins industriels et plus largement, « l’échec des dirigeants et les promesses brisées qui ont détruit la classe moyenne, poussant notre économie dans la crise et plaçant hors de portée le rêve américain ».

Le sénateur indépendant Bernie Sanders fait la course en tête des 17 candidats démocrates déclarés pour la présidentielle de 2020.

Mais il est devancé par l’ancien vice-président Joe Biden, qui domine confortablement les sondages alors qu’il ne s’est pas encore lancé officiellement dans la campagne et malgré une polémique sur ses gestes apparaissant parfois déplacés envers les femmes.

Outre Joe Biden, d’autres pourraient encore entrer dans la course, comme le sénateur démocrate Michael Bennett.

Âgé de 54 ans, il a annoncé jeudi souffrir d’un cancer de la prostate. Dans un entretien au Colorado Independent, il a confié qu’il comptait au départ lancer sa candidature à la présidentielle dès avril, mais que le diagnostique était tombé. Il doit être opéré à partir de mi-avril.

« L’espoir, c’est qu’ensuite je serai débarrassé du cancer et que je pourrai avancer », en se lançant dans la course, explique-t-il.