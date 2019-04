Une ascension fulgurante: Chris Boucher fier d’avoir décroché le titre de joueur le plus utile dans la G-League

Avant que le Montréalais Chris Boucher ne réalise l’exploit cette semaine, personne n’avait décroché à la fois les titres de joueur le plus utile et de joueur défensif par excellence de la G League, antichambre de la NBA. Sa discipline et son talent laissent croire qu’il ne s’agit que du premier chapitre d’une longue histoire à écrire dans le basketball professionnel.

Boucher n’a pas fait les choses à moitié. Non seulement il est devenu le premier dans l’histoire du circuit de développement de la NBA à hériter des deux titres dans la même saison, mais il est aussi devenu le tout premier joueur international à être sacré joueur par excellence.

Le gaillard de 6 pi 11 po et 200 lb n’a certainement pas volé les honneurs qui lui pleuvent dessus avec une moyenne de 27,2 points, 11,4 rebonds et 4,1 blocs en 28 matchs avec les Raptors 905. Avec lui, l’équipe basée à Mississauga a montré une fiche de 20-8. Sans lui, ce dossier a pâli à 9-13.

Il s’agit donc d’une explosion rapide pour le natif de Sainte-Lucie, qui a grandi dans le quartier Côte-des-Neiges et qui a été initié au basketball sur le tard, il y a moins de 10 ans.

Une étape

Depuis décembre, Boucher a été rappelé par le grand club à Toronto et il s’apprêtait lundi à affronter le Magic d’Orlando quand il a appris que ses exploits en G-League étaient récompensés.

«Quand j’ai eu l’appel, je n’ai pas eu trop de réactions sur le coup parce que je me préparais à jouer un match. Depuis, je réalise à quel point ça me fait du bien. Ça me permet de réaliser d’où je viens et pour moi, c’est une étape dans une longue aventure», a-t-il confié au Journal jeudi lors d’un entretien téléphonique, à la veille d’un duel face aux Hornets, à Charlotte.

La vraie valeur

À 26 ans, Boucher semble atteindre son potentiel, lui qui a dû se remettre d’une grave blessure au genou gauche à sa dernière année universitaire avec les Ducks de l’Oregon, en 2016-17.

Les Warriors de Golden State lui ont ensuite consenti un contrat à deux volets la saison dernière, mais il n’a joué qu’un match dans le grand circuit. Cette année, il a vraiment senti pour une première fois qu’il pouvait démontrer l’étendue de son talent.

«Je savais que je pouvais aller loin dans le basket, mais le problème, c’était ma blessure. C’est ça qui me faisait douter. Je me suis toujours dit que le jour où j’allais être à 100%, j’allais montrer ce que je valais. Tout s’est déroulé plus vite que je pensais», a expliqué celui qui a initialement peaufiné son jeu à l’Académie d’Alma.

«Je suis Canadien et la G League, c’est d’abord une ligue américaine, donc c’est sûr que ça me réjouit d’être nommé joueur le plus utile. Je sais tous les efforts que j’ai mis et à quel point j’ai travaillé fort pour en arriver là. Ça fait du bien. Ça a pris du temps, mais j’y suis arrivé», a-t-il continué.

S’il n’a rien à redire sur son périple sur la côte ouest-américaine sur la scène universitaire et avec les Warriors, Boucher n’hésite pas à affirmer que le retour au pays lui a donné les ailes attendues pour son envol spectaculaire.

«Revenir au Canada, dans mon monde et près de ma famille, c’est un élément qui m’a redonné beaucoup d’énergie. Je savais que si j’obtenais une opportunité de jouer, il fallait que j’en profite au maximum parce que je n’avais pas pu le faire la saison d’avant», a-t-il raconté.