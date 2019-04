Une baleine à quatre pattes découverte au Pérou

Des paléontologues ont déterré sur la côte du Pérou le fossile bien conservé d'un ancêtre amphibie quadrupède des baleines, une découverte qui complète les connaissances sur la transition de ces mammifères, de la terre ferme aux océans.

Les ancêtres des baleines et dauphins vivaient sur terre il y a 50 millions d'années, dans la région de l'Inde et du Pakistan modernes.

Des paléontologues avaient aussi découvert en Amérique du Nord des fossiles partiels datant de 41,2 millions d'années qui laissaient penser que les cétacés avaient à cette époque perdu la capacité de se soulever et de marcher sur la terre ferme.

Le nouveau spécimen, décrit dans une étude publiée aujourd'hui dans la revue Current Biology, date de 42,6 millions d'années et complète le tableau de l'évolution des cétacés.

Il se trouvait à un kilomètre de la côte Pacifique, à Playa Media Luna, à 250 kilomètres au sud de Lima. Les mandibules affleuraient le sol désertique et, en creusant, les chercheurs ont découvert mâchoire inférieure, dents, vertèbres, côtes, des parties des pattes avant et arrière, jusqu'à de longs doigts qui étaient sans doute palmés.

D'après son anatomie, les chercheurs croient que ce cétacé d'environ quatre mètres de longueur pouvait à la fois marcher et nager.

«Une partie des vertèbres de la queue montrait de bonnes similitudes avec celles de mammifères semi-aquatiques actuels, comme les loutres», explique à l'AFP le paléontologue Olivier Lambert, à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. «On aurait donc un animal qui aurait commencé à utiliser de plus en plus la queue pour la nage, ce qui le différencie de formes plus anciennes d'Inde et du Pakistan.»

Des morceaux de baleines quadrupèdes avaient été retrouvés en Égypte, dans le Sahara occidental, au Sénégal, au Togo et au Nigeria... Mais ces fossiles étaient si fragmentaires qu'on ne pouvait en conclure que ces animaux pouvaient nager.

«Le spécimen est le plus complet pour une baleine quadrupède en dehors de l'Inde et du Pakistan», dit Olivier Lambert.

Si la baleine du Pérou pouvait nager comme une loutre, les chercheurs formulent l'hypothèse qu'elle a sans doute traversé l'Atlantique entre la côte ouest de l'Afrique et l'Amérique du Sud, continents qui étaient deux fois plus rapprochés qu'aujourd'hui, c'est-à-dire environ 1300 km; le courant est-ouest de l'époque l'aurait aidée.

Cela éliminerait l'hypothèse suivant laquelle les baleines auraient atteint l'Amérique par le nord, via le Groenland.

Le bassin de Pisco, sur la côte sud du Pérou, recèle sans doute encore de nombreux fossiles, tant les conditions de préservation y sont bonnes. «C'est du travail pour au moins les 50 ans à venir», relève Olivier Lambert.