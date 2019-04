Journal de Mourréal: la journaliste Anne-Marie Dussault victime d’une fausse nouvelle

Le créateur du site Le Journal de Mourréal a beau se cacher derrière le prétexte de la satire, la célèbre journaliste Anne-Marie Dussault, qui a fait les frais d’une fausse nouvelle, ne partage pas son point de vue, a-t-elle témoigné en cour aujourd'hui.

«C’est mon quotidien, de vivre avec les trolls. Ça, on l’accepte, mais, là, j’ai été victime d’une fausse nouvelle dont le but est d’induire le public en erreur», a expliqué la journaliste qui anime l’émission 24-60 à Radio-Canada.

La journaliste témoignait au procès opposant le site web Journal de Mourréal à MédiaQMI. Ce dernier, qui détient entre autres Le Journal de Montréal, reproche au site web de s’approprier sa marque afin de générer du trafic internet et donc des profits.

Le but de la poursuite n’est pas de faire fermer le site, mais de l’amener à ne plus copier la marque de MédiaQMI.

Impact réel

Le fondateur du Journal de Mourréal, Janick Murray-Hall, compte plaider son droit de «parodier» l’organisme de presse. Mais pour Mme Dussault, la fausse nouvelle publiée par M. Murray-Hall, où l'on prétendait qu’elle avait eu une liaison avec l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, n'avait rien de drôle.

«C’était en 2015. Quand j’ai vu la photo, tout était pareil que Le Journal de Montréal, c’est parti de manière virale», a-t-elle déploré.

Rapidement, elle a dû faire face à plusieurs personnes qui avaient été trompées et croyaient qu’il s’agissait d’une vraie nouvelle publiée par Le Journal.

Trompés

Et il s’agissait de gens instruits et crédibles, a-t-elle dit en nommant l’ex-premier ministre Bernard Landry, décédé depuis, et le directeur général de l’Institut de la gouvernance Michel Nadeau.

«Il y a eu des plaintes à l’ombudsman, a-t-elle déploré. Ça dure depuis quatre ans. Quand j'ai interviewé le Dr Barrette [après la diffusion de la fausse nouvelle], ça a été soulevé à l’ombudsman. Malgré les dénégations, ça continue.»

Mme Dussault a d’ailleurs rappelé qu’elle n’a rien contre l’humour, bien au contraire puisque son époux est un ancien membre des Cyniques. Mais dans le cas du Journal de Mourréal, la fausse photo et le faux texte n’avaient rien de drôle.

«Ça a été fait pour tromper, pas pour faire rire, a-t-elle dit. Des gens ont été convaincus que Le Journal de Montréal avait publié l’article. Ici, on est dans les effets de l’utilisation confondante d’un organe de presse crédible. Il y a un lien entre l’utilisation du nom du Journal de Montréal et la diffusion [de la fausse nouvelle].»

Penaud, M. Murray-Hall, qui se défend seul, s’est excusé pour la publication.

«Si j’avais été mis au courant, je l’aurais enlevée tout de suite, a-t-il dit. Des excuses publiques me feraient plaisir. Ça me fait de la peine de voir les conséquences.»

Il semble toutefois rejeter toute responsabilité, reprochant à Mme Dussault de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure, ou encore de ne pas l'avoir contacté pour qu'il retire sa fausse nouvelle.

Mme Dussault a néanmoins dit qu’elle acceptait les excuses.

Le procès civil se poursuit toute la journée, au palais de justice de Montréal.