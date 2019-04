Une leçon à 1M$

AUGUSTA | Brigitte Thibault a tout laissé sur le neuf d’aller du club de golf Champions Retreat, jeudi matin. En approchant le couperet à un petit coup après neuf trous, une leçon est tombée comme une tonne de briques.

La Québécoise était dans la course pour survivre au couperet donnant accès à la ronde finale au Augusta National, demain, parmi les 30 meilleures golfeuses du Championnat amateur féminin.

À 20 ans et ne jouant que depuis cinq ans, le manque d’expérience l’a toutefois rattrapée lors des neuf derniers trous.

Jusque-là, elle collait à son plan de match. Elle sortait des tertres avec puissance et précision, touchait sept des neuf verts en coups réguliers et avait repris contrôle de son fer droit, qui avait fait défaut en première ronde la veille. Elle avait inscrit trois oiselets et un boguey sur sa carte à l’aller. Elle remontait le peloton.

Le vent s’est toutefois levé par une belle et chaude journée au cœur de la Géorgie. L’ajustement a tardé. Le doute s’est installé après quelques élans déréglés. Trois bogueys rapides au retour ont fait dérailler le train. Le rêve s’est envolé.

En féroce compétitrice, Thibault ne s’est pas laissée abattre. Elle a terminé son aventure au Championnat amateur féminin du Augusta National avec un oiselet, remettant une carte de 75 (+3). Elle a terminé à égalité au 57e rang avec une fiche cumulative de +10.

Apprendre dans l’échec

Pendant qu’elle signait sa carte, son entraîneuse chez les Bulldogs de l’Université Fresno, Emily Lofton, observait ses notes.

« C’était un excellent départ, mais ce retour..., a-t-elle précisé en laissant planer la suite du fond de sa pensée. On va s’y attarder directement en analysant ces notes. »

« Mes scores ne sont pas éclatants, mais je suis très contente de mes performances, a signalé Thibault à sa sortie du parcours. J’ai fini sur une bonne note. Je dois être positive. Je suis une fille heureuse. »

En première ronde, n’eût été un quadruple boguey au 15e fanion, elle était dans le coup. Ce même trou lui a encore posé problème jeudi alors qu’elle y a inscrit un double boguey. À ses deux passages sur cette normale 4 de 325 verges en descente, dont l’allée est bordée par un ruisseau qui protège également le vert, elle en a été quitte pour un pointage cumulatif de (+6). Le

Couperet est tombé à (+3)...

Comme le veut le dicton « on apprend davantage dans la défaite que dans la victoire », Thibault a reçu une leçon à un million de dollars à cette édition inaugurale du Championnat amateur féminin du Augusta National. Une scène où étaient rassemblées les meilleures golfeuses amatrices de la planète.

« J’avais déjà vécu des moments difficiles sur des retours dans des tournois collégiaux. J’apprends davantage quand ça va mal et que je dois me battre. Celui-ci, compte tenu de l’ampleur de l’événement, je le place au sommet. Il me sera très formateur », a relaté la jeune golfeuse.

Des outils qu’elle ajoutera à son coffre, car elle a osé et mis à exécution des coups qu’elle n’avait pas encore utilisés en tournoi. D’un tertre, elle a notamment frappé un « stinger » (coup à très basse trajectoire avec un effet), ce qu’elle n’avait pas encore essayé sous pression.

En observation

Hormis des erreurs ici et là, elle a su gérer ses rondes.

« Mentalement, je crois avoir été solide. J’ai fait preuve de courage sur certains coups. Je ne joue pas très souvent sur des verts si rapides. Je me suis exposée à certaines situations, ce qui m’a permis d’apprendre énormément. »

Même si elle n’a pas résisté au couperet, Thibault aura aujourd’hui l’occasion de s’élancer sur le Augusta National, mythique parcours du Tournoi des Maîtres qui débutera jeudi prochain.

Bien qu’elle soit excitée à l’idée d’y jouer, elle en profitera pour prendre une tonne de notes en prévision de l’an prochain. Repoussant sans cesse ses limites, elle vise une autre participation à ce tournoi d’envergure.

« J’essaie d’évoluer chaque jour. J’ai vu une différence entre la première ronde et la deuxième. Je veux en voir une autre demain. Et je veux préparer l’an prochain », a-t-elle signalé avant de se diriger vers le champ d’exercice. La réalité a ensuite frappé puisqu’elle a plongé le nez dans ses bouquins afin de se remettre à jour dans ses études.

Elle reprendra l’action dès le week-end prochain en disputant le Championnat de l’ouest dans la NCAA à Rancho Mirage, en Californie, où est présenté le premier tournoi majeur de la saison de la LPGA cette semaine.

En août, elle participera à l’Omnium canadien féminin au club Magna, en banlieue de Toronto.

Classement provisoire

Champions Retreat

