Une maison ultra chaleureuse sur la rue de Bullion est à vendre à 1 049 000$

Avec ses jolies maisons colorées, son ambiance très résidentielle et sa proximité à une foule de restos et de bars, la rue de Bullion est certainement l’une des plus belles rues du Plateau-Mont-Royal.

Si vous cherchez à acheter une maison dans ce populaire quartier, cette résidence présentement en vente au coût de 1 049 000$ risque de vous intriguer.

Entièrement rénovée, cette maison située à quelques minutes de marche du métro Sherbrooke possède 4 chambres et 2 salles de bain complètes, un espace jardin et une luminosité incroyable.

Et si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une telle demeure, la décoration d’inspiration scandinave pourrait tout de même vous donner quelques idées pour décorer votre propre maison!

Tous les détails sur cette maison ici.

