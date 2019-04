Venezuela: Washington demande une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’aide humanitaire

Nations unies | Les États-Unis ont demandé jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU d’organiser la semaine prochaine une réunion sur la crise humanitaire au Venezuela, selon des diplomates.

La réunion, qui devrait avoir lieu mercredi, doit évoquer l’aggravation de la situation politique et économique dans ce pays en crise, et ses effets sur les familles et les enfants.

Plus de détails à venir...