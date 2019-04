5 délicieuses façons de cuisiner le poulet

La boîte à lunch

Quand on pense sandwich au poulet, on pense immédiatement à laitue, tomate et mayonnaise. Cependant, pour faire changement, il ne faut pas hésiter à utiliser différentes épices et des fines herbes puisque plusieurs se marient à merveille avec le goût du poulet. Pour ce faire, on a l’habitude de les ajouter à un mélange de mayonnaise et de yogourt nature. Un petit truc est de préparer ce mélange la fin de semaine et on ajoute les épices et les fines herbes de son choix le jour même. Pour 4 sandwichs, on compte 2 c. à soupe de chaque – mayonnaise et yogourt grec nature – à cela, on ajoute une quantité, au goût, d’épices ou de fines herbes. On varie également les pains de grains entiers. On préfère le pain mince et baguel mince ainsi que tortilla de grains entiers. Voici quelques idées de sandwichs pour faire voyager vos papilles.

Tortilla poulet-cardamome

Photo courtoisie

