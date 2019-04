Bernardi, Roberto



Vétéran de la Seconde Guerre mondiale (régiment des alpinistes), artiste statuaire de renom de la maison Bernardi & Nieri et passionné d'échecs, Roberto Bernardi nous a quittés le 2 avril 2019, à Montréal.Époux bien-aimé de Madeleine Lanouette et père adoré de Marie-Josée (feu Charles F. Burrows), il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Charles (Cheryl), Michel (Vicky), Anne-Maryse (Robert), Louise (feu Daniel), Janine, Lucie (Ben), Carla (Franco) et famille, et sa famille de coeur: Raymond Bélanger (feu Pauline), Nicole (Michel) et Sylvie (Michel), ainsi que de nombreux parents et amis en Ontario, aux États-Unis, en Italie et au Chili.La famille tient à remercier son aidante Anna, ainsi que le personnel du Centre d'hébergement Légaré pour leurs bons soins et leur dévouement.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal, le dimanche 7 avril 2019, de 10h30 à 17h, suivi d'une cérémonie religieuse au salon à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société Alzheimer du Canada.