FORTIER LABBÉ, Liliane



À Ste-Thérèse, le 2 avril 2019, à l'âge 86 ans, est décédée Mme Liliane Fortier Labbé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphan (Marie-Ève), Jean Sylvain (Sujata), Mylène (Joël) et Guylaine, ses petits-enfants Steve, Jimmy, Kim, Vicky, Olivier, Étienne, Alexis, Théodore et son arrière-petite-fille Liliane, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 avril de 10h30 à 13h30 au2900, boulevard Le CarrefourLaval, QC, H7T 2K9(450) 682-9000ainsi que le dimanche 7 avril de 16h à 20h au3131 Rue King OuestSherbrooke, QC J1L 1C81 888-910-1111La direction funéraire fut confié à