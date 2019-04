PAQUETTE, Cécile



À Repentigny, le 31 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Cécile Paquette, épouse de feu M. Jean-Paul Goudreau et conjointe de M. Roger Archambault.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Jean-Pierre), Ginette, ses petites-filles Josée et Annie, le fils de son conjoint Pierre (Brigitte), sa soeur Claudette, ses beaux-frères, sa belle-soeur ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au :384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur Le Gardeur)Les funérailles auront lieu le lundi 8 avril à 10h, en l'église Saint-Paul L'Ermite, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse. Heures de visites : dimanche le 7 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi dès 9h.