Enrico Ciccone est maintenant député, Denis Coderre devient boxeur et Jean Lapierre sera une autoroute. Faut pas avoir peur du changement. Il ne faut surtout pas avoir peur d’honorer ceux qu’on a aimés. Le tronçon de l’A-10 au nom de Jean, c’est un naturel sympathique. Comme il faut immortaliser Bernard Landry dans le coin de Verchères, qui lui était si chère. Et Lise Payette ? Charles Aznavour, dont le Québec était un maillon d’amour depuis les années 1950. Gilles Pelletier, Albert Millaire, Paul-Gérin Lajoie, Carmen Campagne, Pierre Lalonde, et mettez-en.

Madame Sutto, Tex, Patrick Bourgeois, René Angélil, Leonard Cohen, et pourquoi pas Johnny Hallyday. J’en oublie, j’en passe.

Il y a des noms de rues qui ne demandent qu’à être changés. Parmi ceux-là, il y a celle de notre grand ami Sir John Coape Sherbrooke, né et mort en Angleterre, qui a été gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique pendant deux petites années au début du 19e siècle, et qui a pourtant sa ville, sa très grande rue et sa station de métro. C’est beaucoup, non ?

Et que penser de l’ami américain Edwin Atwater, ex-conseiller municipal qui a sa rue et sa station de métro, et même son marché public ?

ET LES SAINTS ?

Si on enlève les crucifix pour effacer les signes religieux, est-ce qu’on enlève les saints aux noms de rues, aux noms de villages, aux noms de villes ?

Pis, allez-vous cueillir des bleuets au lac Jean, cette année ? Ou êtes-vous plus du genre qui se tient dans le nord, genre Jérôme, Sauveur, Agathe ou Jovite ?

Moi, j’aime bien aller prendre un café sur la Denis près de la Catherine.

Salut les laïques !

ZLIGNE

Avec son nouveau poids, Denis Coderre ne peut même plus opérer un marteau piqueur.

La différence entre une église et un casino ? Au casino, tu pries pour vrai.

Cette semaine, Justin arborait son nouveau costume de doorman.

À côté du nid-de-poule, y avait un peu de route.

L’hiver, on gèle. Le printemps, on grelotte.

À DEMAIN

Laval, c’était pas un monseigneur, ça ?