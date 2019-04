Ce condo sur 2 étages au design unique dans Rosemont est moins cher que vous ne le pensez

Lorsqu’on tombe sur des maisons ou des condos à vendre qui ont été entièrement rénovés par des architectes, on est souvent rapidement refroidi par le prix qui vient avec.

Or, cette nouvelle propriété à vendre par la courtière Marie Champagne, d’Engel & Völkers, qui a été pensé par les architectes Charles-Alexandre Dubois et Eric Potvin-Rémillard, est affichée à un prix tout de même raisonnable.

Le prix demandé est de 425 000 $. Pour ce montant, vous pourriez profiter d’un condo sur deux étages qui offre deux espaces-terrasses, dont l’un avec cuisine et douche extérieure, une cuisine moderne, une chambre à coucher, une salle d’eau et une mezzanine très lumineuse comprenant une douche vitrée qui fera jaser vos invités.

Cette unité de condo du projet Normanville propose un design plutôt unique avec sa passerelle en acier qui laisse passer la lumière entre les deux étages. Si vous aimez les touches un peu rustiques dans un décor moderne, vous apprécierez probablement la structure de bois exposée au plafond du 1er étage.

Ce condo de 888 pi2 est également très bien situé, rue De Normanville dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Vous serez à proximité des stations de métro Jean-Talon et Fabre, mais aussi de nombreux cafés, restaurants, épiceries, boulangeries, etc.

Ça vaut la peine d’y jeter un coup d’œil si vous êtes un jeune professionnel ou un couple à la recherche de la perle rare!

