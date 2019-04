Cinq vins pour la cabane à sucre

Rioja, Vetiver Viura, 2014

Bodegas Ontanon : Nous voici en Espagne dans la région historique de la Rioja. Connue pour ses vins rouges plus que pour ses blancs, cette appellation propose néanmoins de vins blancs de plus en plus intéressants. Le cépage viura, classique de la région, a de jolies notes fruitées de poire mûre, de pomme jaune, d’amande et de fleur de pommier. La bouche très conséquente sur les notes de poire et de fruit blanc a une acidité délicate. Une belle découverte.