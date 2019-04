Commerce électronique: Avenue Code choisit Montréal

MONTRÉAL – La société de services-conseils californienne Avenue Code, spécialisée dans les solutions de commerce électronique, va ouvrir une filiale à Montréal.

Basée à San Francisco et ayant des antennes à New York et au Brésil, Avenue Code entend créer une cinquantaine d’emplois dès cette année dans la métropole.

«C’était la solution la plus logique», a dit Amir Razmara, cofondateur et directeur de la technologie chez Avenue Code en évoquant pourquoi sa firme a choisi Montréal.

Toronto aurait pu être considérée, d’autant plus que M. Razmara est originaire de la Ville-Reine, mais Montréal a brillé en raison notamment de la qualité de ses talents, a-t-on précisé, vendredi, par communiqué.

«Logique, parce que tous les indicateurs pointaient vers Montréal: une combinaison de culture d’innovation, d’expertise en technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et le fuseau horaire – qui est le même que nos clients de la côte Est», a indiqué M. Razmara.

«À l’heure actuelle, notre objectif principal est de recruter les meilleurs talents sur le marché. À court terme, nous prévoyons créer environ 50 emplois à Montréal dès cette année. Ces nouveaux talents viendront bonifier l’équipe performante de codeurs chargée d’offrir des solutions à nos clients», a indiqué pour sa part Ulyana Zilbermints, vice-présidente, Développement des affaires d’Avenue Code.

Montréal International et Investissement Québec ont été engagés dans ce dossier d’implantation dans la métropole.

«La solidité et l’expertise de l’écosystème montréalais dans le domaine de l’intelligence artificielle a clairement fait pencher la balance. Ce secteur est en plein essor, et la richesse de ses talents en font un terreau fertile pour tout investisseur étranger», a indiqué Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec.