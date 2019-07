Préparez cette délicieuse recette de Feuilleté de saucisse, concoctée par SB Cuisine.

FEUILLETÉ DE SAUCISSE

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 35 à 40 minutes

Ingrédients

2 grosses saucisses au choix ( de Morteau, italienne, aux herbes, piquante...)

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

2 rectangles de pâte feuilletée, pure beurre, environ 5x8"

1 oignon, émincé fin

1 gousse d’ail, hachée

1 branche de thym, effeuillé

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

60 ml (4 c. à table) raifort

1 œuf, le jaune, dilué dans très peu d'eau

Sel et poivre au goût

Les carottes multicolore en salade

12 à 16 carottes multicolores, blanchies et refroidies, en bâtonnets.

60 ml (4 c. à table) yogourt grec

30 ml (2 c. à table) moutarde forte

1 gousse d’ail, hachée

15 ml (1 c. à table) sirop d’érable

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

1 l (4 tasses) salade de roquette

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Plantez un pique en bois dans la longueur de chaque saucisse pour qu’elle reste droite durant la cuisson.

ÉTAPE 3

Dans une poêle chaude, faites saisir les saucisses dans l'huile, 2 à 3 minutes de chaque côté. Retirez et réservez.

ÉTAPE 4

Dans la même poêle chaude, faite revenir l’oignon, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 5

Ajoutez le thym, l’ail, le sirop, le raifort, du sel, du poivre et laissez cuire, à feu doux, 10 minutes, le temps que la préparation chèche.

ÉTAPE 6

Sur le plan de travail, au bord de chaque pâte feuilletée, déposez une saucisse et dessus, répartissez l’oignon.

ÉTAPE 7

Roulez chaque pâte autour de la saucisse, en gardant les extrémités opposées ouvertes.

ÉTAPE 8

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, disposez les rouleaux, badigeonnez la pâte feuilletée du jaune d’œuf légèrement dilué dans l’eau et laissez cuire au four, 25 à 30 minutes.

ÉTAPE 9

Entre temps, dans un bol, mélangez le yogourt, la moutarde, l’ail, le sirop, l’huile d’olive, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 10

Ajoutez les carottes, la roquette et mélangez.

ÉTAPE 11

Taillez les feuilletés en médaillons et servez, accompagnés de la salade préparée.