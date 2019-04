Jay Du Temple va se raser les cheveux pour Leucan

L’humoriste et animateur Jay Du Temple va conclure sa tournée de spectacles avec un geste très généreux en participant au Défi têtes rasées de Leucan.

Ayant débuté sa carrière en tant qu’humoriste de la relève, Jay Du Temple a rapidement été en demande autant sur scène qu’à la télévision.

Après avoir animé des émissions comme Urbart et participé à Code G, Code F et Like Moi, Jay a obtenu l’impressionnant mandat de devenir l'animateur de la nouvelle mouture d'Occupation double.

Après une saison à Bali, puis une autre en Grèce, il sera de retour à la tête de l’émission pour sa prochaine saison en Afrique du Sud.

Entre tout cela, Jay a trouvé le temps d’écrire un nouveau spectacle et de partir pour sa tournée Bien faire. Pour conclure ce bel exploit, Jay souhaite redonner au suivant.

Lors de son dernier spectacle de sa tournée Bien faire, soit le 5 janvier 2020, Jay va se raser la tête sur scène.

Pour chaque billet vendu de ce spectacle, 2$ seront remis à Leucan, 1$ directement du prix du billet, et l’autre 1$ directement de la poche de Jay!

Bien qu’on va s’ennuyer de son FAMEUX «man bun», il n’y a aucun doute que la tête rasée lui ira aussi bien, surtout que c’est pour une cause si importante!

En fouillant, on a trouvé cette photo qui date de 2012, ce qui pourrait nous donner un semblant d’idée de ce à quoi Jay va ressembler:

Pour plus d’informations sur Leucan, cliquez ici.

Pour le Défi têtes rasées, c’est par ici.

Et pour les billets du spectacle de Jay, juste ici!

Crédit photo: Emilie Hébert

