Je sors, je reste

Coup de cœur

ALBUM : Irréversible de Sarahmée

La rappeuse Sarahmée revient en force avec son deuxième album Irréversible. Sur cet opus, elle collabore avec le rappeur québécois Souldia, le rappeur sénégalais Nix et le Montréalais Tizzo. Sa musicalité mélange les rythmes africains aux accents pop ce qui démontre une assurance et une force à l’image de la rappeuse. Celle-ci aborde dans ses textes à quel point elle est ressortie forte, grandie et en pleine possession de ses moyens malgré l’adversité. Coup de cœur pour la pièce très rythmée Freedom, qui évoque les faiblesses du passé qui disparaîssent et qui laissent place à la confiance inébranlable du présent.

*Sorti le 5 avril

Je sors

FESTIVAL

Vues d’Afrique

C’est ce soir le coup d’envoi pour le 35e Festival international de cinéma Vues d’Afrique. Le programme propose, à la Cinémathèque québécoise, 132 films de 45 pays différents d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe et d’Amérique du Nord et accueillera de nombreux invités internationaux. Pour la soirée d’inauguration, on y présentera le long métrage, La miséricorde de la jungle du réalisateur Joël Karekezi.

*Ce soir à 18h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

SPORT

Monster Spectacular

Amateurs de sports extrêmes, soyez prêts pour le retour de l’événement sportif-spectacle Monster Spectacular. Ce show de trois heures en continu met en vedette 14 camions monstres prêts à affronter des courses d’action. Les spectateurs y verront aussi des 4 x 4 d’amateurs modifiés et des bolides de 5000 kg effectuant des cascades en altitude. Les meilleurs pilotes, y compris les champions du circuit américain, s'affronteront sur une piste de terre avec de nombreux obstacles.

*Demain à 19h au Stade olympique, 4141 avenue Pierre-De Coubertin

CINÉMA

Grâce à Dieu

Sujet brûlant d’actualité, le film franco-belge Grâce à Dieu nous plonge dans la vive bataille d’Alexandre, un bon père de famille qui refait face à son pire cauchemar : le retour du père Preynat à Lyon, qui a abusé de lui, alors qu’il n’était qu’un petit garçon. Réalisant que ce prête pédophile a toujours des contacts avec des enfants, il décide de le dénoncer, mais le clergé ne se range pas à ses côtés.

*Sorti en salle le 5 avril

MUSIQUE

Hommage à Blink 182

Si vous êtes issus de la génération des Milléniaux et que le groupe Blink 182 a fait partie de vos groupes préférés lors de votre adolescence, ne manquez pas le concert-hommage qui a lieu ce soir. Vous risquez de chanter haut et fort les succès All The Small Things, I Miss You ou encore First Date! De plus, après le spectacle, un DJ sera sur place pour vous faire revivre les plus grands classiques des années 80.

*Ce soir à 19h à la P’tite Grenouille, 3535 boulevard St-Laurent

MUSIQUE

Montréal Musique sacrée

La série de concerts Montréal Musique sacrée a débuté depuis le 24 mars dernier et offre 50 concerts gratuits, tous les dimanches après-midi à l’Oratoire Saint-Joseph. Les chœurs et des organistes des églises de la métropole se réunissent pour offrir des prestations instrumentales enivrantes, rendant hommage à la musique des cathédrales.

*Ce dimanche à 15h30 à l’Oratoire Saint-Joseph, 3800 Chemin Queen-Mary

Je reste

TÉLÉ

Les Zapettes d’or

Si vous êtes passionnés de télévision et scrutez son contenu comme les animateurs de l’émission C’est juste de la TV, ne manquez pas le gala annuel des Zapettes d’or, présenté en direct de l’Usine C. En se basant sur plusieurs titres critiqués à l’émission et sur les commentaires du public reçus sur les réseaux sociaux le Jury des Zapettes d’or a élu quarante nominés dans huit catégories différentes, dont l’Espoir de l’année ou encore Le moment dramatique fictif de l’année.

*Ce soir à 21h sur ICI Artv

ALBUM

Cannibale (ma faim de toi) de Geneviève Binette

Geneviève Binette lance un nouveau mini-album, trois ans après avoir offert l’album Sous notre peau. L’album de cinq titres est teinté d’arrangements sixties aux couleurs pop, rock’n’roll et funk et le titre Ton silence est violent, le rend bien. Réalisé et mixé par le multi-instrumentiste Denis Ferland, l’interprète-compositrice aborde le thème de l’amour sous toutes ses facettes.

*Sorti le 5 avril

LIVRE

La cuisine fraîcheur du Venice

Vous rêvez de la Californie dans votre assiette? Si oui, Charles Manceau, propriétaire des restaurants Venice (du même nom que la ville californienne), propose dans ce livre 88 recettes ensoleillées, faciles à exécuter et inspirées du style de vie de la Californie. On y retrouve notamment des salades-repas, des tacos, des pizzas, des pokés bowls et, bien évidemment, des smoothies nutritifs. Cette gastronomie simple, rapide et colorée vous donnera l’eau à la bouche!

*Sorti le 3 avril