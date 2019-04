Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Vie de van

Photo courtoisie

Julien Roussin-Côté, du blogue Go-Van, partage avec les lecteurs sa van life, ce nouveau mode de vie qui peut être plus temporaire ou même permanent pour certains. Le blogueur habite son Safari Condo depuis 5 ans et parcourt les routes. Il s’agit d’un très beau livre qui comprend de nombreuses photos de paysages prises lors de ces périples en fourgonnette. De nombreux collaborateurs témoignent dans ce livre de leur amour pour cette vie un peu bohème. Il s’agit d’un très bon guide pratique pour ceux qui ont envie de se lancer dans l’aventure.

Sorti le 3 avril

Je sors

Conférence

La place des femmes au théâtre : chantier féministe

Photo courtoisie

Avec la collaboration du mouvement des Femmes pour l’Équité en Théâtre, l’Espace GO présente cette semaine un premier chantier féministe. Ce soir, les résultats des recherches du mouvement seront présentés pour ouvrir l’événement. S’en suivra la conférence Les Savantes qui donne la parole à des artistes. Brigitte Haentjens et Suzanne Lebeau seront de la partie. La journaliste Myriam Fehmiu agira comme modératrice.

Ce soir dès 18h30 à l’Espace GO, 4890 boulevard Saint-Laurent

Conférences

Black.Art.Empowerment

Photo courtoisie

C’est ce soir que débute la série Black.Art.Empowerment : I see, I speak, I am movement au Montréal, arts interculturels. Pendant trois semaines, différents événements auront lieu afin de rendre hommage aux arts des communautés noires. Ce soir, deux conférences ouvriront la série : I see à 18h puis I speak à 19h. La première mettra en vedette deux jeunes leaders du Projet Filles de la Maison d’Haïti et il y aura une performance de Ronald Nazaire et Kevin Deer.

Ce soir dès 18h au Montréal, arts interculturels, 3680 rue Jeanne-Mance

Activités

Salon Visez Droit

Photo courtoisie

Cette semaine a lieu le Salon Visez Droit qui porte cette année le thème Pour une justice d’avant-garde. Aujourd’hui, il y aura entre autres une simulation d’entrevue d’embauche dans laquelle des questions illégales seront posées, les nouvelles réalités juridiques seront abordées dans un jeu-questionnaire et il y aura des discussions sur le mouvement #moiaussi et sur les initiations universitaires.

Aujourd’hui dès 9h30 au Complexe Desjardins, 150 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Un amour impossible

Photo courtoisie

Vers la fin des années 50, Rachel, une femme de famille modeste, rencontre Philippe, un jeune homme de famille bourgeoise. De cette courte liaison naîtra Chantal. Cependant, Philippe ne souhaite pas se marier avec quelqu’un d’une autre classe sociale. Une bataille de 10 ans s’en suivra qui fera du dommage dans les vies de tous.

Sorti en salle le 5 avril

Cinéma

Mad Dog Labine

Photo courtoisie

Deux jeunes actrices non-professionnelles, Ève-Marie Martin et Zoé Audet, sont les protagonistes de ce film entièrement tourné dans la région de l’Outaouais. Les réalisateurs Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard ont créé ce long métrage semi-documentaire et semi-fiction qui trace le portrait de la communauté du Pontiac.

Sorti en salle le 5 avril

Je reste

Télé

TDAH : Réussir autrement

Photo courtoisie

Kim Rusk, une maman TDAH, entreprend une quête, afin de démystifier le trouble de l’enfance le plus diagnostiqué. Le documentaire présente différents intervenants qui proposent plusieurs solutions pour aider les enfants qu’ils soient en difficulté ou non. Quelques témoignages d’enfants et d’artistes complètent la réalisation de David Gauthier.

Ce soir à 20h sur Canal Vie

Télé

BGL de Fantaisie

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série Lundi Culture, ICI Artv présente le documentaire BGL de fantaisie. Le réalisateur Benjamin Hogue y présente BGL, un collectif d’artistes en art contemporain composé de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Le trio plutôt provocant et humoristique.

Ce soir à 20h30 à ICI Artv

Livre

À l’intérieur de la menace

Photo courtoisie

Marie-Claire Blais présente un essai sur l’ère Trump. L’auteure aborde le scandale des enfants migrants séparés de leurs parents, le fameux mur à la frontière mexicaine, la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême, tout y passe. Son œuvre permet de prendre un recul sur la situation parfois inquiétante.

Sorti en librairie le 1er avril