J’en pince pour le barbecue

La température à la hausse éveillant votre envie de cuisiner à l’extérieur, il est temps d’empoigner vos pinces, l’accessoire essentiel du chef au barbecue.

Bonne prise

Offrant une prise douce, confortable et antidérapante, vous ne risquez pas de laisser tomber ces pinces Weber en acier inoxydable. Au moment de les ranger, il suffit de les verrouiller pour ensuite les déposer dans un tiroir ou de fixer son anneau sur un crochet bien en vue dans votre cuisine extérieure.

Pincer avec style

Ces pinces en acier inoxydable ont été conçues selon les critères de BBQ Québec pour être parfaites, explique Max Lavoie, BBQ Guru et président de BBQ Québec. Elles sont de couleur noire pour le style, assez longues pour manipuler les aliments au fond du barbecue sans se brûler, dotées d’un verrou pour les ranger facilement et entièrement pleines, pour éviter que la nourriture se loge dans des endroits difficiles à nettoyer.

À une main

Il suffit tout simplement de pointer ces pinces en acier inoxydable Napoléon Pro pour les ouvrir et les refermer sans effort. Mesurant 15 pouces de long, elles sont conçues de façon à être facilement manipulées à une main, même lorsque celle-ci est plus petite, pendant que l’autre tient un verre de vin ou une assiette à garnir.

Pinces durables en bois

Mariant l’acier inoxydable et le bois de pakka, ces pinces verrouillables signées Steven Raichlen se distinguent par leur robustesse, leur ergonomie et leur fière allure. De plus, elles mesurent 18 pouces de long, permettant au cuisinier de s’éloigner de la source de chaleur. Ne vont pas au lave-vaisselle.

Cuisiner avec finesse

Parce qu’elles sont fines, ces pinces verrouillables Weber en acier inoxydable, s’avèrent le complément idéal à la pince traditionnelle. Au moment de retourner des aliments délicats ou de petites tailles, comme des crevettes et des légumes grillés, elles prendront la relève.