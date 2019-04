La réalité virtuelle arrive sur la Nintendo Switch

Oubliez la Virtual Boy, Nintendo revient dans la réalité virtuelle grâce à son kit VR de Nintendo Labo et va même nous faire plonger dans le monde de Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, rien de moins!

Vous pouvez dès maintenant précommander l’un des deux kits VR offerts.

Le Toy-con No. 04 Kit VR, pour 99,99 $, comprend :

Lunettes VR

Canon

Appareil photo

Éléphant

Oiseau

Pédale à vent

Une version moins chère est aussi offerte, à 49,99 $, qui comprend les lunettes VR et le canon.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/t1t8PMx46s pic.twitter.com/wJCnq69NaK — Nintendo of Canada (@NintendoCanada) 5 avril 2019

Le monde de Mario et Zelda comme si on y était

En annonçant la sortie de ces deux ensembles, Nintendo a aussi annoncé qu’on pourrait explorer les mondes de Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Breath of the Wild à l’aide des lunettes VR.

Dans Super Mario Odyssey, trois minimissions s'ajouteront dans les mondes de The Cap, Seaside et Luncheon Kingdoms. En ce qui concerne The Legend of Zelda: Breath of the Wild, on pourra vivre l’aventure de Link sous un nouvel angle.

La mise à jour Labo VR sera gratuite pour les deux titres et sera en vigueur dès le 25 avril.

Vous pouvez dès maintenant précommander l’un des deux kits VR, qui sortiront officiellement le 12 avril.