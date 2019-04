L’accès au Jardin botanique sera GRATUIT durant toute une journée en mai

Il n’y a certainement pas une activité plus printanière que d’aller se balader dans le magnifique Jardin botanique de Montréal.

Quand le beau temps arrive, les fleurs y sont si nombreuses... C’est tout simplement magnifique!

Pour souligner l’arrivée du beau temps en grand, L’Espace pour la vie offre donc aux amoureux de la botanique la chance de découvrir les installations estivales du jardin, et ce, sans avoir à débourser le moindre sou.

Le vendredi 24 mai prochain, durant le week-end des Rendez-Vous Horticoles, l’accès au Jardin botanique sera gratuit pour tout le monde.

Voilà un petit 20$ que vous pourrez garder dans vos poches.

Jardin botanique

4101 rue Sherbrooke Est

