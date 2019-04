Le grand « petit » Bordeaux à ne pas manquer!

Tout dans ce vin nous rappelle à quel point Bordeaux demeure l’un des meilleurs endroits du monde pour produire du vin!

Au risque de se répéter : le Bordelais produit non seulement parmi les plus grands vins rouges de la planète avec, en tête, des grands crus classés qui peuvent se bonifier et se maintenir des dizaines d’années, mais aussi des bordeaux de facture classique vendus encore à des prix défiant toute compétition. C’est le cas du Château du Grand Bern, un assemblage dominé par le merlot et complété par le cabernet-sauvignon portant la simple appellation bordeaux supérieur, mais qui en jette plein le nez et la bouche! Des parfums aguicheurs de cassis, de cerise noire et de moka. On sent en bouche une matière généreuse, des tanins bien définis, de la souplesse, de la fraîcheur, le tout se traduisant par une indéniable buvabilité. À boire dès maintenant tout en sachant qu’il pourra sans doute se conserver 3 à 5 ans. Le plan parfait pour les premières viandes sur le BBQ en fin de semaine!

Château du Grand Bern 2016, Bordeaux Supérieur, France

16,45 $ - Code SAQ 13576615 – 13,5 % - 2,0 g/l

★★ ½ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.