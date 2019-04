Les Capitals trop forts

Le Canadien est encore dans la course aux séries, mais ses chances d’y accéder ne tiennent plus qu’à un fil.

Pour ce faire, il lui faudra l’emporter demain soir contre les Maple Leafs de Toronto et espérer que les Blue Jackets de Columbus ne récoltent pas plus d’un point à leurs deux derniers matchs contre les Rangers, ce soir à New York, et demain à Ottawa.

Ça prendrait un miracle.

Comme des champions

Tout comme lors du match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay, le Tricolore a joué avec l’énergie du désespoir hier soir à Washington. Mais les Capitals lui ont fourni une opposition plus coriace.

Jouant pour le titre de leur division, les Capitals ont pris le contrôle de la rencontre à compter de la deuxième période. Sans Carey Price, le Canadien aurait été sorti du match.

Les Capitals ont joué comme les détenteurs de la coupe Stanley qu’ils sont. Barry Trotz a cédé sa place à Todd Reirden derrière le banc, mais son système est resté.

Les Capitals ont dicté l’allure de la rencontre et accordé peu d’occasions au Tricolore. Leurs deux buts ont été le résultat de deux revirements au moment où le quatrième trio du Canadien formé de Jesperi Kotkaniemi, Nate Thompson et Paul Byron était sur la glace.

Ça prend un gros marqueur

Mais il serait trop facile de blâmer le quatrième trio pour cette défaire crève-cœur. Il restait 38 minutes à jouer lorsque les Capitals ont pris les devants.

C’est là que l’absence d’un gros marqueur s’est encore fait sentir. Brendan Gallagher a beau avoir un tas de qualités, il n’a pas la touche d’un Ovechkin ou d’un Kane. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il porte tout le poids de l’attaque des siens sur ses épaules.

On peut dire la même chose au sujet des Max Domi, Tomas Tatar, Phillip Danault, Andrew Shaw, Artturi Lekhonen et Byron. Ils donnent tout ce qu’ils ont. On peut difficilement leur en demander plus.

Reste Jonathan Drouin.

L’occasion aurait été belle pour lui de se mettre en évidence, mais il ne l’a pas fait. Son cas est devenu problématique.