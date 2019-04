Les Jackets peuvent sceller le sort du Canadien vendredi

Le Canadien de Montréal ne contrôle plus sa destinée, son sort étant désormais entre les mains des Blue Jackets de Columbus, qui visiteront les Rangers de New York vendredi soir.

La formation de l’Ohio tentera de s’approprier la dernière place donnant accès aux séries et éliminer son plus proche aspirant. Columbus et Montréal sont nez à nez, à égalité avec 94 points, trois de moins que les Hurricanes de la Caroline, qui détiennent la première place des clubs repêchés et qui ont assuré leur qualification avec une victoire contre les Devils du New Jersey la veille.

Une séquence cruciale

Après avoir fait les acquisitions de Matt Duchene, Ryan Dzingel et Adam McQuaid, à la récente date limite des échanges, les Blue Jackets se cherchaient.

Ils ont redressé la barque lors de leurs 10 dernières sorties, comme le démontre leur fiche de 6-3-1. Avant leur cuisant revers de 6 à 2 contre les Bruins de Boston, mardi, ils avaient remporté leurs cinq rencontres précédentes en dominant leurs adversaires 24 à 4 au chapitre des buts.

En l’emportant vendredi soir, les Jackets se mesureront au Lightning de Tampa Bay ou aux Capitals de Washington en éliminatoires. Le match sera diffusé sur la chaîne TVA Sports dès 19 h.