Les routes à éviter ce week-end

MONTRÉAL – De nombreux travaux sur le réseau routier vont perturber les déplacements, cette fin de semaine, notamment dans l’échangeur Turcot avec des fermetures d’une durée exceptionnelle de trois bretelles centrales, depuis jeudi soir et pour tout le week-end.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 15 sud (vers l’Île des Sœurs, pont Champlain) est complètement fermée depuis jeudi soir, et ce jusqu’à lundi 5 h.

Les automobilistes peuvent toutefois passer via la bretelle pour la route 136/autoroute 720 est, et prendre la sortie 4, puis la rue Saint-Jacques jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et l’autoroute 10 est (Bonaventure), ou via la sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques et avenue Atwater sud.

Même histoire pour la bretelle de la route 136/ autoroute 720 ouest pour l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) qui sera fermée selon le même horaire. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 nord jusqu'à l'échangeur Décarie, puis l’autoroute 40 ouest, jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 sud et l’autoroute 20 est ou l’autoroute 20 ouest.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136/ autoroute 720 est (centre-ville) sera aussi fermée, jusqu’à lundi 5 h.

Autoroute 20

L’autoroute 20 est sera complètement fermée, entre la sortie 64 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et l’entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la rue Notre-Dame puis en reprenant l’autoroute 20 est via le lien et l’entrée temporaires.

Secteur de l’Île des Sœurs/ pont Champlain

L’autoroute 10 est (Bonaventure) sera fermée entre la sortie 4 (autoroute 15, boulevard Gaétan-Laberge, Verdun) et l’Île des Sœurs, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la sortie 4 et l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l’autoroute 15 sud. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) sera fermée par défaut.

Sur l’autoroute 15 sud, la sortie 57-N sera fermée, selon le même horaire. Les automobilistes pourront continuer sur le pont Champlain, faire demi-tour à la sortie 53 à Brossard, revenir sur le pont, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, autoroute 15 sud et sortie 57-S.

Le boulevard de L’Île-des-Sœurs sera complètement fermé, dans les deux directions, à la hauteur de l’autoroute 15, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Des travaux à partir de lundi

Des travaux de réparation des ponts d’étagement du boulevard Henri-Bourassa ouest, au-dessus de l’autoroute 40 dans l’arrondissement de Saint-Laurent, débuteront à compter du lundi 8 avril et pour une durée de deux ans.

Ainsi, deux voies sur trois dans chaque direction seront maintenues sur les ponts d’étagement, tout comment le lien piétonnier.

Trois voies de l’autoroute 40, dans chaque direction, seront également maintenues.

Toutefois, des fermetures complètes, la nuit ou la fin de semaine, sont prévues pour le boulevard Henri-Bourassa ouest, l’autoroute 40 ou des voies de desserte. Les voies de l'autoroute 40 et les voies de desserte d'une même direction ne pourront être fermées simultanément.