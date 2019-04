Les taxis veulent vous emmerder

Ce matin, des milliers de chauffeurs de taxi vont converger vers le centre-ville de Montréal avec en tête un objectif bien précis : vous emmerder.

Ho, ils auront beau nous dire qu’ils veulent seulement passer un message au gouvernement, mais nous ne sommes pas dupes. La stratégie est essentiellement de perturber le plus possible votre vie. Pour attirer la sympathie. Oui, oui.

Méthode désuète

Bon, vous me direz que ce n’est pas nouveau, que bien des syndicats ont utilisé cette technique par le passé. Mais le problème est là, justement.

Ce sont de vieilles méthodes révolues. De nos jours, les citoyens n’ont pas envie de se faire prendre en otage. Particulièrement quand le réservoir à sympathie est à sec. C’est malheureusement ce que des décennies d’un monopole se foutant éperdument de sa clientèle auront engendré.

On ne le répétera jamais assez. Les gens sont empathiques par rapport aux cas humains qui sont évoqués. Mais cela ne rend pas les revendications plus acceptables sur le fond, et les contribuables ont l’impression que le gouvernement offre déjà des compensations suffisantes.

Chaise vide

Ce qui frappe, c’est l’entêtement de l’industrie à ne pas vouloir s’asseoir et discuter avec les autorités gouvernementales. Hier encore, ils ont préféré la chaise vide au dialogue. Pourtant, le ministre a été clair quant à sa volonté d’échanger et de voir si des aménagements peuvent être faits dans le projet de loi, autrement que par le retrait pur et simple de la pièce législative.

Car pour les représentants des chauffeurs, c’est « retire ton projet de loi ou gère le chaos ». « Crache les milliards ou nous paralyserons les villes. » Belle mentalité.

J’y pense. L’industrie ne veut tellement rien savoir du 250 millions $ de notre argent offert par le gouvernement, que c’est à se demander si ce dernier ne devrait pas le retirer. On jase, là.