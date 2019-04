M’entends-tu? gagne gros aux Zapettes d’or

La série M’entends-tu? est sortie grande gagnante des Zapettes d’or, le gala de C’est juste de la TV, vendredi soir. La comédie de Télé-Québec a remporté le Grand Prix Ça m’allume et Mélissa Bédard a été sacrée Espoir de l’année. Ailleurs, District 31 a dominé trois catégories : Nouveau personnage fictif (Charlène Baribeau), Meilleur méchant (Yanick Dubeau) et Moment dramatique (l’arrestation de Dubeau). La palme de l’Éclat de rire de l’année est allée à Louis-Josée Houde pour l’ADISQ et celle du Moment d’émotion a été remise à Anick Lemay pour son discours au gala Mammouth. XOXO a obtenu le Prix spécial du réparateur.