Nombre de vérificateurs à L'ARC: Diane Lebouthillier a menti aux Canadiens, disent les Oppositions

Les Oppositions fédérales accusent la ministre Diane Lebouthillier d’avoir menti aux Canadiens lorsqu’elle s’est vantée pendant des mois d’avoir embauché 1300 nouveaux vérificateurs à l’Agence du revenu, quand le nombre a réellement augmenté de... 192.

«C’est mentir à la population, carrément», a lancé sans détour Michel Boudrias, député du Bloc québécois, le matin des révélations de notre Bureau d’enquête.

«Oui, a répondu le député conservateur Pierre Paul-Hus à la question de si Mme Lebouthillier avait menti aux Canadiens. Pour moi c’est inquiétant de voir que la ministre Lebouthillier manipule les chiffres pour tenter de bien paraître. Je trouve que c’est une insulte pour l’intelligence des Canadiens.»

Son collègue Alain Rayes a pour sa part dit que le premier ministre Justin Trudeau devait expliquer comment il pouvait bien justifier que Mme Lebouthillier reste au cabinet, elle qui n’est pas à sa première déclaration exagérée en Chambre.

Ces députés s’insurgeaient face à la révélation par notre Bureau d’enquête hier à l'effet que que Mme Lebouthillier avançait depuis novembre des chiffres erronés pour vanter le travail de son ministère contre les fraudeurs de l’impôt.

«Durant notre présent mandat, nous avons embauché 1300 nouveaux vérificateurs pour travailler à contrer l’évasion fiscale. Nous avons investi près de 1 milliard $ », lançait à la Chambre des communes la ministre du Revenu national, le 5 février. C’était une des nombreuses fois qu’elle a avancé ce chiffre depuis novembre.

Or, le nombre de vérificateurs à l’Agence du revenu du Canada (ARC) entre 2016 et 2019 est passé de 6265 à 6457. Une mince différence de 192, et certainement pas 1300.

Les autres «nouveaux» vérificateurs avaient dont été embauchés pour remplacer ceux qui ont quitté leur poste ou ont changé d’affectation.

«C’est vraiment une farce. C’est prendre les gens pour des valises. Déjà qu’on se manquait de comment les propos de la ministre en chambre étaient simplistes. Ce qu’on voit maintenant est qu’on ne s’attaque pas à un problème qui est extrêmement grave», a déclaré le député néodémocrate Matthew Dubé.

La ministre nie mentir

Interpellée à son entrée à la Chambre de communes hier, la ministre Diane Lebouthillier ne parlait soudainement plus de «nouveaux vérificateurs».

«On a embauché des vérificateurs. Vous savez à l’Agence du Revenu on parle de 42,000 employés. C’est des employés – il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui vont ailleurs. Mais c’est 1,300 vérificateurs qui ont été embauchés à l’Agence du Revenu pour justement travailler à contrer l’évasion fiscale», a-t-elle indiqué.

Elle a ensuite indiqué aux journalistes qui la pressaient de questions sur l’utilisation du mot «nouveau» qu’elle ne voulait pas «faire une discussion sur la sémantique».

«Écoutez, je n’ai jamais dit que l’Agence du Revenu avait doublé ses effectifs en vérificateurs. J’ai parlé de 1,300 nouveaux vérificateurs», a-t-elle martelé. Soulignons qu'aucun journaliste n'a auparavant indiqué qu'elle aurait doublé le nombre de vérificateurs.