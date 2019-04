Orgie de points dans la LNH

Non seulement cinq joueurs ont atteint le plateau des 100 points, une première depuis la saison 2006-2007 alors que sept patineurs avaient réussi l’exploit, dont Sidney Crosby qui avait fini au sommet grâce à ses 120 points et Joe Sakic qui fermait la marche avec le nombre minimal, mais 14 joueurs ont inscrit 90 points ou plus. C’est énorme !

Au cours des dernières années, la LNH a pris plusieurs mesures pour faciliter le travail de ses attaquants et pour augmenter le nombre de buts inscrits. Ajoutez à cela la vitesse du jeu qui ne cesse de croître, et tous les ingrédients sont réunis pour une avalanche de buts.

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl est sans contredit l’une des plus belles surprises, alors que l’Allemand a connu une campagne du tonnerre, amassant 49 buts et 104 points. Imaginez ! Draisaitl était répertorié en septième ronde parmi les choix du PNH, et il n’y a pas de doute qu’il a amélioré son sort en prévision de l’automne prochain. Un autre joueur issu de cette ronde, Mitch Marner, a aussi déjoué bien des observateurs en récoltant 26 buts et 93 points, ce qui lui confère le 11e rang à ce chapitre dans le circuit Bettman.