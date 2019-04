Harcèlement psychologique au travail : la ligne est mince

Non, le geste n’a pas un caractère suffisamment grave.

Il est vrai que le supérieur a commis un geste inapproprié. Et il arrive qu’un seul événement isolé puisse constituer du harcèlement. Une personne neutre et objective placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas considéré qu’il s’agit là d’une conduite grave. De plus, l’employeur a réprimandé le supérieur en question.