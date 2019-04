Russell Martin frappe la longue balle dans un gain des Dodgers

Le Québécois Russell Martin a cogné son premier circuit de la saison, contribuant à une victoire de 10 à 6 des Dodgers de Los Angeles face aux Rockies du Colorado, vendredi, à Denver.

Profitant de son passage au Coors Field, Martin a expédié l’offrande du releveur Carlos Estevez de l’autre côté de la clôture, au champ gauche, pour entamer la sixième manche. Le Québécois avait déjà obtenu un simple et soutiré un but sur balles précédemment dans la rencontre. Il a aussi frappé un ballon sacrifice en neuvième manche.

Pour le moins qu’on puisse dire, le receveur de 36 ans connaît un très bon début de saison avec les Dodgers, lui qui totalise cinq coups sûrs en 12 apparitions officielles au bâton, ce qui se traduit par une moyenne de ,417. En ajoutant ses cinq buts sur balles, Martin présente par ailleurs un taux de présence sur les sentiers de ,556.

Le Québécois connaît donc un intéressant regain à l’attaque chez les Dodgers, lui qui avait plutôt maintenu une moyenne au bâton de ,194 avec les Blue Jays de Toronto en 2018.

Et de six pour Bellinger!

En plus de Martin, deux autres joueurs des Dodgers ont réussi une longue balle dans cette victoire face aux Rockies. Max Muncy et Cody Bellinger ont ainsi malmené le partant Tyler Anderson, qui a alloué six points en quatre manches.

Pour Bellinger, il s’agissait déjà de son sixième circuit de la saison. Au monticule pour les Dodgers, le Japonais Kenta Maeda (2-0) a permis un seul point en cinq manches pour inscrire un deuxième gain en autant de départs.

Les Dodgers, qui présentent une fiche de 6-2, compléteront cette série au Colorado avec deux autres matchs, samedi et dimanche.

Autre victoire des Rays

Parmi les autres résultats du jour, les Rays de Tampa Bay ont également porté leur dossier à 6-2 depuis le début de la saison grâce à un gain de 5 à 2 aux dépens des Giants, à San Francisco.

Le partant des Rays Tyler Glasnow (2-0) a bien fait en ne cédant aucun point en six manches de travail. Il a accordé trois coups sûrs et un seul but sur balles. À l’attaque, Yandy Diaz et Kevin Kiermaier ont chacun frappé une longue balle en première manche pour propulser les Rays vers la victoire.