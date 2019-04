Salon Maternité Paternité Enfant

Le Salon Maternité Paternité Enfants se poursuit jusqu’au dimanche 7 avril à la Place Bonaventure de Montréal. Le Salon a dévoilé une belle nouveauté cette année, « La Bourse des tout p’tits » d’une valeur de 12 000 $. La bourse a été initiée par la présidente fondatrice du Salon, Louise Benoit, et sera présentée par le couple et fiers nouveaux parents Julie Ringuette et Pascal Morrissette.

Photo Toma Iczkovits

