Un tout nouveau microrefuge scandinave où passer un week-end «ben relax» cet été

Le magnifique Parc régional du Poisson Blanc, situé au nord d’Ottawa, possède désormais son propre microrefuge scandinave.

Appelé La Pointe, ce mini chalet triangulaire construit par L'Abri peut accueillir jusqu’à 4 personnes et permet à ses occupants de décrocher complètement le temps de leur séjour.

Le petit refuge est alimenté en électricité grâce à un panneau solaire et il possède une cuisinette complète et un foyer.

Une chaise hamac est également mise à la disposition des voyageurs pour que ces derniers puissent passer un séjour TRÈS relaxant.

Pour l'instant, il n'est pas encore possible de réserver votre séjour à La Pointe, mais ça ne devrait tarder. Tous les détails ici.

Le parc régional du Poisson Blanc est aussi un magnifique endroit où camper. L'été, vous pourrez même vous rendre à votre campement en canot. Une expérience inoubliable!

