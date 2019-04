Marc Hervieux: un nouveau défi pour la cinquantaine

À l’aube de ses 50 ans, le ténor Marc Hervieux s’apprête­­­ à réaliser un rêve de longue date. Il montera sur la scène du TNM l’hiver prochain afin de donner vie au poète Nelligan dans la nouvelle production de l’opéra du même nom.

« Depuis l’adolescence, mon rêve était de jouer au TNM. C’est extraordinaire. Je vais jouer le vieux Nelligan, parce que dans l’opéra, on suit la vie d’Émile Nelligan, avec le jeune poète qui vit sa vie devant le vieux qui la regarde », relate-t-il, lors du dévoilement de la programmation du théâtre, mardi dernier.

Voilà qui a de quoi le rendre serein à l’idée de souffler 50 bougies, en juin prochain.

« Si tu me donnais une pilule pour retourner à 20 ans, je la prendrais parce que les 30 dernières années ont été extraordinaires. Mais si tu me demandes : “As-tu des regrets ?”, je vais répondre que je suis bien et que je me sens vraiment sur mon X », confie-t-il.