Un terrain très particulier

NEW YORK | Jouer au Yankee Stadium relève toujours un peu de l’aventure en raison de sa minuscule surface de jeu, la plus petite de la MLS.

« Tout au long de la semaine, on s’est entraîné sur des terrains plus petits. On n’a pas utilisé toute la largeur du terrain. »

« Oui, il va y avoir des erreurs techniques à cause du terrain, mais il faut mettre ton corps sur la ligne et tout donner pendant 90 minutes.

« C’est un terrain qui cadre avec notre identité. Oui, on veut presser plus, mais en ayant un bloc un peu plus bas. Quand on a eu du succès, il est difficile à pénétrer, donc sur un terrain plus petit, c’est encore plus difficile. »