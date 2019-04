Une belle fin de semaine à l’horizon

MONTRÉAL – Après le froid et les vents forts, le temps va se calmer et les températures se réchauffer, le temps d’un week-end qui s’annonce ensoleillé et doux.

Les forts vents qui ont soufflé, parfois jusqu’à plus de 90 km/h, jeudi, vont diminuer d’intensité au cours de la journée de vendredi, sur l’est de la province.

Le soleil sera présent vendredi matin sur la plupart des secteurs, le ciel s’ennuagera graduellement sur l’ouest, le sud-ouest et le centre du Québec. Malgré des températures sous les normales de saison, le temps sera agréable et le mercure affichera entre 0 °C et 4 °C.

À Montréal, la journée débutera sous le soleil avec un ennuagement en après-midi suivi de la pluie et il fera un maximum de 4 °C. À Québec, les nuages ne viendront que tard en après-midi et il fera un maximum de 1 °C.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un système en formation va traverser la province pour faire place à deux belles journées.

Samedi, le ciel sera ensoleillé pour tout le monde et les températures vont augmenter. Il fera notamment 11 °C à Montréal et 8 °C à Québec.

Dimanche, le beau va se poursuivre, mais toutes les régions vont perdre quelques degrés. Le mercure affichera un maximum de 9 °C à Montréal et 5 °C à Québec.

Il faudra bien profiter de ces deux journées, car la semaine s’annonce bien différente. La pluie intermittente sera de retour sur certains secteurs, ce sera notamment le cas à Montréal et à Québec où des flocons de neige pourraient également tomber.