Une mauvaise chute sur la glace pour Pierre-Yves McSween

MONTRÉAL | Pierre-Yves McSween s’est présenté au dévoilement des finalistes du 34e Gala Artis en s’appuyant sur des béquilles, lundi dernier. Le comptable et communicateur en découd présentement avec une fracture du péroné, conséquence d’une mauvaise chute sur la glace survenue le 24 février dernier.

«Je n’actionnerai pas la Ville de Montréal, parce que c’est ma sœur qui est [leur] avocate», a blagué Pierre-Yves McSween en entrevue avec l’Agence QMI.

Ce dernier a raconté avoir glissé sur un trottoir de Montréal, rue Ontario, «en face de la pizzeria Heirloom» [dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, NDLR].

«J’ai glissé avec mes enfants, a précisé l’animateur de L’indice Mc$ween. J’ai eu le réflexe de les retenir par la main au lieu de sauver mon corps. C’est un réflexe paternel vraiment coûteux!»

Amoureux, mais discret

Pierre-Yves McSween se réjouit du fait que sa blessure ne soit pas visible pour ses auditeurs à la radio, lui qui intervient deux fois par jour au 98,5 FM, aux émissions de Paul Arcand et Paul Houde, et au FM 93, au micro de Sylvain Bouchard.

L’indice Mc$ween sera aussi de retour à Télé-Québec l’an prochain pour une troisième saison, et il confiait récemment au magazine 7 Jours avoir un nouveau livre en préparation, lequel portera sur le coût de la vie de couple.

Ayant autrefois œuvré «dans un cubicule à analyser des états financiers», dépeint-il lui-même, et issu «d’un monde qui n’est pas glamour», Pierre-Yves McSween est désormais un visage bien connu du grand public, au point où celui-ci songe à lui décerner des nominations au Gala Artis. L’homme est en effet finaliste pour une deuxième année consécutive à la remise de prix, dans la catégorie Animateur/Animatrice d’émissions de service, pour son boulot à la barre de L’indice Mc$ween. La célébration aura lieu le 12 mai prochain à l'antenne de TVA.

«Mais, quand on est dans la même catégorie que Gino Chouinard, c’est un peu moins de stress, a-t-il rigolé. Mais je pense que les gens aiment ça, on a de bonnes cotes d’écoute.»

Bien qu’il apprécie l’affection que lui vouent les Québécois, McSween se garde toutefois de parler de sa vie privée aux journalistes. Lui qui s’est affiché au bras de l’auteure Geneviève Pettersen au Gala des prix Gémeaux, en septembre dernier, filerait toujours le parfait amour avec cette dernière. La coanimatrice des Effrontées, sur QUB radio, ne se gêne pas non plus pour partager des photos romantiques d’elle-même et Pierre-Yves McSween sur son compte Instagram, et le duo aurait été aperçu ensemble à plusieurs reprises, dans divers contextes.

Or, ni l’un ni l’autre n’ont ouvertement confirmé former un couple, une tendance que Pierre-Yves McSween ne compte pas renverser de sitôt.

«Je vis une vie normale, avec des gens normaux, a-t-il plaidé. Je décide ce que j’ai envie de montrer. Je pense que ma vie privée n’a pas d’intérêt public. Ma valeur est dans le contenu de ce que je livre. La vie d’un comptable, ça n’excite pas grand monde...»