Une passion renouvelée

L’émission Cheval-Serpent ne connaîtra pas de troisième saison, mais l’expérience aura permis à Sophie Prégent de valider à nouveau son amour pour le métier de comédienne, près de 30 ans après sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada.

« Je suis sortie de l’école en 1990. Dans une carrière, il y a des trous, des moments où on travaille moins. Quand ça arrive, on se demande si on aime encore notre travail. La deuxième année de Cheval-Serpent était beaucoup axée sur mon personnage. Lorsque j’ai fini les tournages, j’ai réalisé que j’aimais encore mon métier », confie-t-elle, croisée au dévoilement des nominations du prochain gala Artis.

Ces trois décennies de carrière sont l’occasion pour elle de faire un bilan. Aujourd’hui âgée de 52 ans, Sophie Prégent se réjouit de voir que les femmes de sa génération continuent à prendre leur place sur les écrans des foyers québécois.

« Dans Unité 9, c’était Guylaine Tremblay. Dans Cheval-Serpent, c’était Élise Guilbault, c’était moi... On est toutes des filles en haut de 50 ans. Tu ne peux pas juste avoir des rôles de 35 ans... Il faut qu’il y en ait pour tous les âges », indique-t-elle.