Violeurs de père en fils

Un père et son fils de 17 ans qui avaient violé à la pointe d’un pistolet une femme qu’ils avaient entraînée dans le sous-sol d’un restaurant ont tous deux coupé court à leur procès en plaidant coupables.

« Pendant que le fils agrippait les poignets de la victime, l’accusé lui arrachait les vêtements », a déploré la procureure de la Couronne Emanuelle Chabot, il y a quelques jours au palais de justice de Montréal.

Le père de 52 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger l’identité de son fils mineur, avait commis son crime le 30 mai 2018, dans un restaurant de la rue Saint-Hubert.

Ce jour-là, le fils était dans un bar quand il a rencontré une jeune femme de 25 ans. Il y a eu un peu de drague et, à la fermeture, le fils et l’accusé ont proposé à la victime de se rendre dans un restaurant non loin de là.

« Comme un ami de la victime devait se joindre à eux, elle a accepté », a expliqué la procureure juste après que le père eut plaidé coupable d’agression sexuelle et d’avoir braqué une arme à feu.

Une fois arrivés dans le resto, l’accusé et son fils ont amené la victime dans le sous-sol pour boire des bières en attendant l’ami de cette dernière, qui n’est jamais venu.

« La victime a commencé à s’impatienter et voulait quitter, a expliqué la procureure. Pendant ce temps, le fils tassait les objets qui étaient sur un lit. »

C’est là que le duo père-fils a cloué la femme au lit. Pendant que le fils la violait, le père lui faisait des attouchements sexuels.

Menace au pistolet

À un moment, la victime a réussi à asséner des coups de poing au fils, qui a répliqué en battant la femme.

Le père est alors intervenu en leur disant d’arrêter de se frapper, avant d’aller chercher un pistolet.

« L’accusé l’a alors pointé sur son propre fils en lui demandant s’il avait violé la victime, a dit la Couronne. Le fils a dit non, et l’accusé va alors pointer l’arme sur la victime en lui demandant si elle avait été violée. Effrayée, elle a répondu par la négative. »

Le viol a ainsi continué jusqu’à ce que la victime réussisse à appeler le 911. Mécontent, le duo a expulsé la fille du restaurant, juste au moment où les policiers arrivaient.

« Le fils a été retrouvé non loin de là, tandis que le père a été arrêté chez lui », a résumé la Couronne.

Tant le fils que le père recevront leur sentence dans les prochaines semaines. Mais si le fils ne risque pas une trop longue peine du fait qu’il est mineur, le père est assuré d’écoper d’au moins un an de prison.

Le maximum prévu par la loi est de 14 années d’incarcération.