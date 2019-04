Vision Zéro: Montréal adopte un mouvement d’envergure mondiale

En collaboration avec

Toutes les 41 heures, une personne est tuée ou gravement blessée dans les rues de Montréal.

De plus en plus de Montréalais adoptent les modes de transport actif dans leur quotidien. La métropole a donc souhaité mettre en place des actions concrètes afin de veiller à la sécurité des usagers vulnérables et des conducteurs de véhicules.

En collaboration avec une trentaine de partenaires, la Ville de Montréal a mis en place un plan d’action Vision Zéro. Celui-ci a pour mission de mettre en place les assises qui vont permettre de diminuer drastiquement le nombre de décès et de blessés graves dans les rues de la métropole.

Comment? En travaillant en équipe, en changeant les mentalités et les habitudes des usagers, ainsi qu’en transformant directement le système routier.

Tour d’horizon d’un programme efficace.

Vision Zéro est un programme qui verra ses efforts récompensés grâce à l’adhésion de tous les citoyens et partenaires. D’ici là, il nous importe à tous de revoir nos façons de faire afin de développer un vivre ensemble harmonieux lors de nos déplacements. Joignez-vous au mouvement Vision Zéro en signant la Déclaration d’engagement de la collectivité montréalaise.