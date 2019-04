GUÉRIN CUSSON, Pierrette



À St-Jérome, le lundi 1er avril 2019 est décédée, à l'âge de 93 ans, Pierrette Guérin, épouse de feu Roger Cusson et maman de feu Robert, feu Sylvie et de feu Marie-France.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Susan), Daniel et André (Carole), ses petits-enfants Paavo, Peter, Philomène (Mathew), Chantal, Rachel, Pascale, Alexandre et Julien, ses arrière-petits-enfants Noah et Lila, ses soeurs Micheline, Suzanne et Nicole ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 avril 2019 de 9h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.