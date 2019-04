GENDRON CHARBONNEAU

Marie-Marthe



À Saint-Jérôme, le 4 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Charbonneau, épouse de M. Marcel Gendron.Maintenant auprès de son fils André (Johanne), elle laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie, Michel, François (Michèle) et Louise, ses petits-enfants Yoan, Vanessa, Marie-Pier, Olivier, Laura et Jessica, son beau-frère François, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 avril de 11h à 14h au salon de la:Les funérailles auront lieu ce même samedi 13 avril, à 14h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5A9.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme.