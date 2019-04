MATTE, Jacques



À Montréal, le mercredi 3 avril 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, Jacques Matte, époux de Nicole Pepin et père de feu Alain. Il fut propriétaire durant 35 ans de la compagnie ''Les Huiles Bellechasse''.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Linda), ses petits-enfants Jean-Sébastien, Louis-Philippe (Valérie) et Nicolas, ses arrière-petits-enfants Jérémie et Annabelle, ses frères ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 14 avril 2019 de 13h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.