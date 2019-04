DAOUST, Madeleine

(née Richer)



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Madame Madeleine Richer, le 29 mars dernier, à l'âge de 92 ans.Épouse de feu Jacques Daoust, tous deux de Lachine, elle laisse dans le deuil ses filles Lyse (Gilbert Robitaille) et Christiane (Michel Déziel), ses petites-filles Chantal (David Morissette) et Gabrielle (Francis Pagé), et enfin ses arrière-petits-enfants Frédérique, Raphaëlle, Emanuel et Juliette.Elle laisse également dans le deuil sa soeur aînée Jeannette (feu Alcide Lafrance), ses belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis de longues dates.Une célébration en sa mémoire aura lieu à la560 CH. BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511, www.jjcardinal.cale 12 avril de 13h à 15h, suivi de la cérémonie en chapelle.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement de Lachine pour leur dévouement et les bons soins prodigués.